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  4. Defne Samyeli'den mini şortlu paylaşım: Bu kadın 20 yaşında mı?

Defne Samyeli'den mini şortlu paylaşım: Bu kadın 20 yaşında mı?

Defne Samyeli yine gençlere taş çıkartan kusursuz fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli'den mini şortlu paylaşım: Bu kadın 20 yaşında mı? - Resim: 1

Kariyerine haber sunuculuğu ile başlayan Defne Samyeli şu sıralar şarkıcılık yapıyor. 

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Defne Samyeli'den mini şortlu paylaşım: Bu kadın 20 yaşında mı? - Resim: 2

Bir dönem oyunculuk da yapan Samyeli, "Benim yerim sahneler" diyerek şarkıcılığa soyundu.

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Defne Samyeli'den mini şortlu paylaşım: Bu kadın 20 yaşında mı? - Resim: 3

Çok da başarılı olan Defne Samyeli sesi kadar kusursuz fiziğiyle de konuşuluyor. 

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Defne Samyeli'den mini şortlu paylaşım: Bu kadın 20 yaşında mı? - Resim: 4

Mini şortuyla baş döndüren Defne Samyeli'yi görenler "Bu kadın yaşlanmıyor mu?" yorumlarında bulundu. 

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