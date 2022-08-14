Defne Samyeli'den mini şortlu paylaşım: Bu kadın 20 yaşında mı?
Defne Samyeli yine gençlere taş çıkartan kusursuz fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
Kariyerine haber sunuculuğu ile başlayan Defne Samyeli şu sıralar şarkıcılık yapıyor.
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Bir dönem oyunculuk da yapan Samyeli, "Benim yerim sahneler" diyerek şarkıcılığa soyundu.
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Çok da başarılı olan Defne Samyeli sesi kadar kusursuz fiziğiyle de konuşuluyor.
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Mini şortuyla baş döndüren Defne Samyeli'yi görenler "Bu kadın yaşlanmıyor mu?" yorumlarında bulundu.
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