Defne Samyeli'den sosyal medyayı sallayan pozlar
49 yaşındaki Defne Samyeli, Miami tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başardı.
Defne Samyeli'nden Miami pozu! Üç ay sonra 49. yaşına basacak Defne Samyeli genç kızlara taş çıkarttı. Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim 'yıllar geçiyor Defne gençleşiyor' dedirtti.
Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden Defne Samyeli Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Amerika'yı baştan keşfeden Samyeli'nin ilk durağı Texas oldu. Burada dostlarıyla buluşan ünlü isim soluğu Miami'de aldı. Güzel havanın tadını çıkaran Samyeli bikini giydi, denize girdi.
Üç ay sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli'nin fit hali dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa takipçileri övgüler yağdırdı.
İşte Samyeli'nin fotoğrafına gelen bazı yorumlar...
*Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor
* Defne Hanım güzellik yarışmasına bugün girseniz yine birinci olursunuz
*Kim der 49 yaşında
* Genç kızlara ayıp olmuyor mu?
* Gençlik aşısını mı buldunuz, sırrını bize de söyleyin...