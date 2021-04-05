Defne Samyeli'den sosyal medyayı sallayan pozlar

İşte Samyeli'nin fotoğrafına gelen bazı yorumlar...

*Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor

* Defne Hanım güzellik yarışmasına bugün girseniz yine birinci olursunuz

*Kim der 49 yaşında

* Genç kızlara ayıp olmuyor mu?

* Gençlik aşısını mı buldunuz, sırrını bize de söyleyin...