Defne Samyeli'den transparan şov! Kalça dekolteli elbisesi olay oldu
Sahne kıyafetleriyle göz dolduran Defne Samyeli, kalça dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
Özel hayatı, giyim tarzı ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, kalça dekolteli sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Kendisinden 9 yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı konuşulan Defne Samyeli, yine genç kızlara taş çıkarttı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Samyeli, sahne kıyafetiyle göz doldurdu.
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49 yaşındaki Defne Samyeli, kasığına kadar yırtmacı olan, transparan ve siyah dantel detaylı bir elbise giydi. Önden bakıldığında sadece yırtmacı görülen elbisenin arkası ise oldukça iddialı.
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Sırt ve kalça dekolteli bir elbise tercih eden Samyeli, pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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