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  4. Defne Samyeli'nin buz gibi küvette ''manken'' çatlattı

Defne Samyeli'nin buz gibi küvette ''manken'' çatlattı

İlerleyen yaşına rağmen yaşına meydan okuyan fiziğiyle genç mankenlere taş çıkartan Defne Samyeli bu sefer de buz gibi soğuk suyla dolu küvete girdiği anlarla sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli'nin buz gibi küvette ''manken'' çatlattı - Resim: 1

Yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki Defne Samyeli, fit ve kusursuz görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor. 

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Defne Samyeli'nin buz gibi küvette ''manken'' çatlattı - Resim: 2

İki çocuk annesi Samyeli, sosyal medyada paylaştığı gönderilerle nefes kesiyor. 

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Defne Samyeli'nin buz gibi küvette ''manken'' çatlattı - Resim: 3

Samyeli’nin ilerleyen yaşına rağmen hem yüzünün hem de fiziğinin genç kalması da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Defne Samyeli'nin buz gibi küvette ''manken'' çatlattı - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Defne Samyeli'nin paylaşımları büyük yankı uyandırıyor. Oyunculuk, sunuculuk deneyimlerinin yanında şarkıcılık deneyimi de bulunan ünlü isim, bu kez son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. 

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