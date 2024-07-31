Defne Samyeli'nin buz gibi küvette ''manken'' çatlattı
İlerleyen yaşına rağmen yaşına meydan okuyan fiziğiyle genç mankenlere taş çıkartan Defne Samyeli bu sefer de buz gibi soğuk suyla dolu küvete girdiği anlarla sosyal medyayı salladı.
Yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki Defne Samyeli, fit ve kusursuz görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.
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İki çocuk annesi Samyeli, sosyal medyada paylaştığı gönderilerle nefes kesiyor.
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Samyeli’nin ilerleyen yaşına rağmen hem yüzünün hem de fiziğinin genç kalması da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Defne Samyeli'nin paylaşımları büyük yankı uyandırıyor. Oyunculuk, sunuculuk deneyimlerinin yanında şarkıcılık deneyimi de bulunan ünlü isim, bu kez son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
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