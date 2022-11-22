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  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, yeni yaşını kutladı. 25 yaşındaki Talu'nun Instagram'da paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti - Resim: 1

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla takipçilerini büyüledi. 

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti - Resim: 2

Deren Talu geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı.  

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti - Resim: 3

Defne Samyeli instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Benim canım prensesim iyi ki doğdun. Hayatımın anlamısın" ifadelerine yer verdi. 

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti - Resim: 4

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Deren Talu arkadaşlarıyla doğum gününde buluştu.

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