Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, yeni yaşını kutladı. 25 yaşındaki Talu'nun Instagram'da paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla takipçilerini büyüledi.
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Deren Talu geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı.
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Defne Samyeli instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Benim canım prensesim iyi ki doğdun. Hayatımın anlamısın" ifadelerine yer verdi.
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Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Deren Talu arkadaşlarıyla doğum gününde buluştu.
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