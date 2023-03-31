Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kar üstünde mayolu pozlar
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu son paylaştığı kareler ile gündeme geldi.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Deren Talu güzelliği ve fiziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Talu'nun instagramda 403 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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26 yaşında olan Deren Talu üniversite eğitimini Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı. Deren Talu son yıllarda magazin gündeminde sık sık yer almaktadır.
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