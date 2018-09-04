Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 oldu !
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 yaşına bastı. Samyeli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla şu sıralar sık sık gündeme gelen Defne Samyeli zaman zaman kızları Derin ve Deren ile de konuşuluyor!
Derin Talu ve Deren Talu'yla yaptığı paylaşımlarla sık sık haber olan Defne Samyeli, dün duygularını takipçileriyle paylaştı.
Kızı Derin Talu 15 yaşına giren Defne Samyeli anne kız kafa kafaya verip çektikleri bir selfieyi hesabından; “Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun… Seninle geçirdiğim her gün bana büyük hediye. Ömrün senin gibi eğlenceli, güzel ve sevgi dolu olsun” notuyla paylaştı.