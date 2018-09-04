Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 oldu !

Kızı Derin Talu 15 yaşına giren Defne Samyeli anne kız kafa kafaya verip çektikleri bir selfieyi hesabından; “Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun… Seninle geçirdiğim her gün bana büyük hediye. Ömrün senin gibi eğlenceli, güzel ve sevgi dolu olsun” notuyla paylaştı.



