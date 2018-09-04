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  3. 04 Eylül 2018 14:37

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 oldu !

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 yaşına bastı. Samyeli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 oldu !

Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla şu sıralar sık sık gündeme gelen Defne Samyeli zaman zaman kızları Derin ve Deren ile de konuşuluyor!

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 oldu !

Derin Talu ve Deren Talu'yla yaptığı paylaşımlarla sık sık haber olan Defne Samyeli, dün duygularını takipçileriyle paylaştı.





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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 oldu !

Kızı Derin Talu 15 yaşına giren Defne Samyeli anne kız kafa kafaya verip çektikleri bir selfieyi hesabından; “Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun… Seninle geçirdiğim her gün bana büyük hediye. Ömrün senin gibi eğlenceli, güzel ve sevgi dolu olsun” notuyla paylaştı.

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 15 oldu !

Derin de kendi hesabından elinde 15 sayısını tuttuğu uçan balonlarla objektife gülümsedi.

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