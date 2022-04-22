Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu dekoltesi ile sınırları zorladı
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından dekolteli pozu ile beğeni yağmuruna tutuldu.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Derin Talu özellikle 18 yaşına girdikten sonra cesur paylaşımlarının dozunu da artırdı.
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Son dönemlerde özel hayatı ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç isim son olarak sütyensiz bir paylaşım yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde modelliğe adım atan Talu beyaz askılı üstünün içine sütyen giymedi. Ayna karşısında poz veren Talu'nun paylaşımına "İçliğinizi unutmuşsunuz hanımefendi" tarzında yorumlar geldi.
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