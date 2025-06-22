Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'ya ölüm tehdidi yağıyor

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Talu, ''Dünden itibaren bir sürü 'öl', 'kendini öldür', 'seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum.'' dedi.