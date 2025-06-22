Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'ya ölüm tehdidi yağıyor
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Gözyaşlarına boğulan 21 yaşındaki Talu, '' Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin.'' dedi.
Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Derin Talu, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Son günlerde bedenine yönelik olumsuz yorumlar ve tehditler aldığını ifade den Derin Talu, gözyaşları içinde isyan etti.
Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Talu, ''Dünden itibaren bir sürü 'öl', 'kendini öldür', 'seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum.'' dedi.
Gözyaşlarına hâkim olamayan Derin Talu, aldığı yorumların ağırlığına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bana ne kadar çok kilom hakkında kötü yorum geldiğinin farkında mısınız bilmiyorum ama günde neredeyse 500 ila 1000 arasında 'şişko', 'ayı', 'kilo ver', 'oha kilon kaç', 'ne olmuşsun böyle' tarzında yorumlar alıyorum.”