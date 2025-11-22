Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü isimden Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınmıştı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örneği alınan isimler arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren de vardı.