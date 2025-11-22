  1. Anasayfa
  4. Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı

Aralarında çok sayıda şarkıcı, oyuncu, manken ve sosyal medya fenomeninin yer aldığı ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu testleri pozitif çıkan Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'den yeni hamle...

Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü isimden Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınmıştı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örneği alınan isimler arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren de vardı.

Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı - Resim: 2

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'in de test sonuçları pozitif çıkan 8 isim arasında yer aldığı öğrenilmişti.

Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı - Resim: 3

Sonuçların ortaya çıkmasından sonra Deren Talu, "Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım" derken annesi Samyeli, "Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz" diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu. Deren Talu yeniden test yaptırıp sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı - Resim: 4

Deren Talu, yeniden bir uyuşturucu testi yaptırıp sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

