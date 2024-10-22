Değişimi ile olay olan Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek aşk itirafı
Bir ekran klasiği haline gelen Güldür Güldür Show'da Naime karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran ve son dönemdeki değişimi ile olay olan Ecem Erkek yaptığı samimi itirafla gündemde.
Güldür Güldür Show'da Naime olarak tanınan Ecem Erkek son haliyle herkesi şaşırtmıştı.
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Diyetle kısa süre içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek aynı zamanda bununla da kalmayıp özel bir yöntemle de diyeti destekledi.
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Güldür Güldür Show'un "Naime"si Ecem Erkek şimdi de yaptığı samimi itirafla gündemde.
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Güldür Güldür Show’un yeni sezonunda ekibe geri dönen Ecem Erkek ekibin yeni sezon kutlamasında kendisine yöneltilen "neden gittiniz ve neden döndünüz" sorusuna yanıt verdi.
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