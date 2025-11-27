Değişimiyle olay olan Muazzez Ersoy da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım''
Son günlerde geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Muazzez Ersoy da dolandırıcıların hedefi oldu.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy da değişimiyle şaşırtan ünlüler arasındaki yerini almayı başarmıştı.
'Nostalji Kraliçesi' olarak anılan ve şimdilerde 66 yaşında olan Muazzez Ersoy şimdilerde Türkiye'nin onu ilk tanıdığı imajından çok uzaklarda...
Türkiye'nin ilk tanımaya başladığı yıllardaki imajını baştan aşağı değiştiren Muazzez Ersoy o kadar değişti ki en sıkı hayranları bile onu tanıyamadı.
Muazzez Ersoy, son dönemde üst üste karşılaştığı dolandırıcılık girişimleri nedeniyle başının dertte olduğunu açıkladı.
