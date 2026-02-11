''Dekolte giymem'' deyip, tesettüre giren Popstar Özlem Güneş tesettürünü çıkarıp sahnelere döndü
Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan ve yarışma boyunca sık sık eleştirilen bir süre sonra ise tesettüre giren Özlem Güneş tekrar tesettürünü çıkararak sahnelere döndü.
Popstar Alaturka'yla başlayan hayatı tamamen değişen Özlem Güneş tesettüre girmişti.
1 / 13
Özlem Güneş yarışmada kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını belirterek "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?"denildiğini söylemişti.
2 / 13
Eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini de açıklamıştı.
3 / 13
Yarışmadan elendikten sonra sahnelere devam eden Özlem bir süre sonra dini araştırmaya başladığını söyledi. Sahnesine gelen bir kadının eşini aldattığını öğrenen yarışmacı o günden sonra bir daha da sahneye çıkmadığını da sözlerine ekledi.
4 / 13