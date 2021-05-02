Demet Akalın ameliyat oldu
Bir süredir göğüs ağrıları yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, ameliyat olduğunu duyurdu.
Göğüs ağrılarından şikayetçi olan şarkıcı Demet Akalın, ameliyat olduğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Akalın yayınladığı fotoğrafa, “Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler” notunu düştü.
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ÖZÜR DİLEDİ
Akalın, pandemi nedeniyle 17 günlük kapanmanın öncesinde, tatil beldelerine giden vatandaşlarla ilgili, “Kimse ‘param yok’ demesin. Vallahi herkesin Bodrum’da evi var” ifadelerini kullanmıştı.
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Sosyal medyada tepki toplayan şarkıcı, eleştirilerin ardından özür diledi.
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