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  4. Demet Akalın hakkında iğrenç iddia: Plasentası mı yiyor ?

Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bebek plasentası yiyerek gençleştiği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bebek plasentası yiyerek gençleştiği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

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Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi - Resim: 2

Çıkan haberlere adeta ateş püsküren Akalın, açıklamasında şunları söyledi:

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Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi - Resim: 3

"Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..." ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın bebek plasentası yediği iddiasına cevap verdi - Resim: 4

PLASENTA NEDİR? En temel anlamda plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır.

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