Demet Akalın Hercai dizisini şikayet etti!

Demet Akalın, Hercai'yi Seyhan Erdağ'a şu sözlerle şikayet etti: "Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhan'ım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."

