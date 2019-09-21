Demet Akalın Hercai dizisini şikayet etti!
Türk pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı sitemlerle gündeme geldi. ATV'nin dizisi Hercai'den şikayetçi oldu, duruma veryansın etti.
Türk pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı sitemlerle gündeme geldi. ATV'nin dizisi Hercai'den şikayetçi oldu, duruma veryansın etti.
Hercai dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Ailesiyle televizyon izlemeyi seven hatta o anları sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Demet Akalın, Hercai'nin sürekli reklama girmesiyle çıldırdı.
Demet Akalın, Hercai'yi Seyhan Erdağ'a şu sözlerle şikayet etti: "Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhan'ım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."