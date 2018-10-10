Demet Akalın ile Gülben Ergen buzları eritti
Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl küsmüştü.
Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.
Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra basın danışmanları Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı.
Dostluklarına kaldıkları yerden devam eden Demet Akalın ve Gülben Ergen, dün geceden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.