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  3. 10 Ekim 2018 09:56

Demet Akalın ile Gülben Ergen buzları eritti

Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl küsmüştü.

Demet Akalın ile Gülben Ergen buzları eritti

Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.

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Demet Akalın ile Gülben Ergen buzları eritti

Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra basın danışmanları Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı.

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Demet Akalın ile Gülben Ergen buzları eritti

Dostluklarına kaldıkları yerden devam eden Demet Akalın ve Gülben Ergen, dün geceden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Demet Akalın ile Gülben Ergen buzları eritti

İki eski dost, şarkıcı Deniz Seki'nin sahneye çıktığı mekanda buluşarak keyifli saatler geçirdi.

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