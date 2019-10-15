Demet Akalın, Okan Kurt'la yeniden evlenecek mi ?

ESRA BALAMİR İLE KÜSLÜĞÜ



*Bir kız arkadaşım bana dedi ki: Onu hayatından çıkar. Bu sana beddua ediyor. Bedduayı duyunca ben inanılmaz kırıldım. Hamilelik süresince. Bana sıcak tuğlalar getirirdi, üstüne otur abla hareket etme diye. Çocuğum olduktan sonra bana beddua ettiğini duyunca 'olamaz' dedim çünkü ben onu kardeşim olarak görüyorum. Ona hiç sormadan hayatımdan çıkardım 3 sene boyunca.