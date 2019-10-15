Demet Akalın, Okan Kurt'la yeniden evlenecek mi ?
Demet Akalın ''Gel Konuşalım'' programının canlı yayınına konuk oldu. Akalın, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"SELİN CİĞERCİ ÇOK SAYGILI BİR KIZ"
*Selin Ciğerci, inanılmaz saygılı bir kız. Bir şey konuştuğu zaman 'şiştin mi abla gideyim mi?' diyor.
*47 yaşımdan sonra bunu öğrendim, daha az insan daha güzel hayat. Kimseyle görüştüğüm yok. Samimiyetsiz davrananları hayatımdan çıkardım.
ESRA BALAMİR İLE KÜSLÜĞÜ
*Bir kız arkadaşım bana dedi ki: Onu hayatından çıkar. Bu sana beddua ediyor. Bedduayı duyunca ben inanılmaz kırıldım. Hamilelik süresince. Bana sıcak tuğlalar getirirdi, üstüne otur abla hareket etme diye. Çocuğum olduktan sonra bana beddua ettiğini duyunca 'olamaz' dedim çünkü ben onu kardeşim olarak görüyorum. Ona hiç sormadan hayatımdan çıkardım 3 sene boyunca.
*Böyle çok oldu. Benden kopan hemen Hande (Yener) ile kucak kucağa. Delirmiyor muydum? Deliriyordum ama 'Yazık, Allah affetsin' diyordum. İnsanlar gitmişse gitmiştir. Şimdi Esra bunları hiç yapmadı. İçimden küfürler ettim ama duruşumu bozmadım. Aslında ben onun 1 sene önce engelini kaldırdım. Ama telefonumu değiştirdim arasın diye bekliyordum.