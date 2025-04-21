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  4. Demet Akalın sahnede dayanamayıp ağzını bozdu!

Demet Akalın sahnede dayanamayıp ağzını bozdu!

Nevşehir'de sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, o sahnedeyken tüm uyarılara rağmen sigara içmeye devam eden bir seyircisine "sıçtın programın içine" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın sahnede dayanamayıp ağzını bozdu! - Resim: 1

Demet Akalın Nevşehir'de hayranlarıyla buluştu. Ancak geceye konserden çok Demet Akalın'ın bir izleyicisine verdiği sert tepki damgasını vurdu.

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Demet Akalın sahnede dayanamayıp ağzını bozdu! - Resim: 2

Şarkı söylediği sırada bazı seyircilerin sigara içtiğini fark eden ünlü sanatçı, görevliler tarafından yapılan uyarılara da uymayan seyircisine çok ağır bir tepki gösterdi.

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Demet Akalın sahnede dayanamayıp ağzını bozdu! - Resim: 3

"Çocuk uyarıyor 'İçmeyelim' diye, ‘Bana ne!’ diyorsunuz. Duyuyorum, görüyorum. Ben gidince içersiniz yani!" diyen Demet Akalın izleyicisine ayrıca "S*çtın programımın içine, içmeyin ağabey şunu!" diyerek sitem etti.

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Demet Akalın sahnede dayanamayıp ağzını bozdu! - Resim: 4

Sigara paketi önünde olmasına rağmen içmeyen seyircilere teşekkür eden Akalın, ortamın kokusunu gidermek için parfüm sıktı.

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