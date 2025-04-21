Demet Akalın sahnede dayanamayıp ağzını bozdu!
Nevşehir'de sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, o sahnedeyken tüm uyarılara rağmen sigara içmeye devam eden bir seyircisine "sıçtın programın içine" diyerek tepki gösterdi.
Demet Akalın Nevşehir'de hayranlarıyla buluştu. Ancak geceye konserden çok Demet Akalın'ın bir izleyicisine verdiği sert tepki damgasını vurdu.
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Şarkı söylediği sırada bazı seyircilerin sigara içtiğini fark eden ünlü sanatçı, görevliler tarafından yapılan uyarılara da uymayan seyircisine çok ağır bir tepki gösterdi.
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"Çocuk uyarıyor 'İçmeyelim' diye, ‘Bana ne!’ diyorsunuz. Duyuyorum, görüyorum. Ben gidince içersiniz yani!" diyen Demet Akalın izleyicisine ayrıca "S*çtın programımın içine, içmeyin ağabey şunu!" diyerek sitem etti.
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Sigara paketi önünde olmasına rağmen içmeyen seyircilere teşekkür eden Akalın, ortamın kokusunu gidermek için parfüm sıktı.
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