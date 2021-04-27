Demet Akalın sosyal medyayı yıktı
Ünlü popçu Demet Akalın sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile ilgili yorum yaptı sosyal medya yıkıldı.
Magazin dünyası Demet Akalın’ın Danla Bilic ile ilgili yaptığı yorumu konuşuyor.
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Şarkıcı Demet Akalın’ın bir anda gündemi değiştiren yorumuna ise sosyal medya fenomeni Danla Bilic’ten yanıt gecikmedi.
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Video paylaşım sitesi Youtube'da çektiği makyaj videoları ile şöhreti yakalayan Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman ile dolu dizgin aşkına devam ediyor.
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Şu sıralar tatil yapan çiçeği burnunda aşıklar, Tulum'un ardından Miami'ye geçti.
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