Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!
Bir zamanlar yakın arkadaş olan Demet Akalın ve Berkay, hediye saat yüzünden yaşadıkları gerginliğin ardından birbirine adeta düşman oldu. Karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözlerle tartışmayı büyüten ikili bu defa yılba
Demet Akalın ile Berkay, aralarında uzun süre devam eden saat polemiğinden sonra, bu defa yılbaşı sahnesiyle ilgili gündemde.
Berkay, geçtiğimiz haftalarda 2020'yi Adana Jolly Joker'de karşılamak için mekanla anlaştı. Daha sonra geceyi ailesiyle geçirmek isteyen şarkıcı, sözleşmeyi iptal etti.
31 Aralık için 400 bin TL isteyen Akalın, bu rakamı hiçbir yer kabul etmeyince, karşı atağa geçti.