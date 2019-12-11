  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Aralık 2019 12:45

Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Bir zamanlar yakın arkadaş olan Demet Akalın ve Berkay, hediye saat yüzünden yaşadıkları gerginliğin ardından birbirine adeta düşman oldu. Karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözlerle tartışmayı büyüten ikili bu defa yılba

Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Demet Akalın ile Berkay, aralarında uzun süre devam eden saat polemiğinden sonra, bu defa yılbaşı sahnesiyle ilgili gündemde.

1/ 8
Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Berkay, geçtiğimiz haftalarda 2020'yi Adana Jolly Joker'de karşılamak için mekanla anlaştı. Daha sonra geceyi ailesiyle geçirmek isteyen şarkıcı, sözleşmeyi iptal etti.

2/ 8
Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

31 Aralık için 400 bin TL isteyen Akalın, bu rakamı hiçbir yer kabul etmeyince, karşı atağa geçti.

3/ 8
Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!

Berkay'ın sözleşmeyi iptal ettiğini öğrenen şarkıcının, 85 bin TL'ye Adana Jolly Joker'de çıkmayı kabul ettiği öne sürüldü.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM