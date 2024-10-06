Demet Akalın ve Gülben Ergen ters düştü

4 Ekim Cumartesi günü Türkiye, bütünü ülkeyi ayağa kaldıran kadın cinayetleriyle sarsıldı. 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından canice katledildi.

DEMET AKALIN İDAM İSTEDİ

Yaşanan bu kan dondurucu olaydan sonra cinayetlere tepkisiz kalmayan Demet Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımla vahşice işlenmiş cinayetlere tepki göstererek idamın gelmesini istedi.

Akalın paylaşımında, "İdam gelecek arkadaş! Sizi ne AB’ye ne de başka bir şeye almayacaklar. Nokta!" dedi.