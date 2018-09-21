Demet Akalın yeni ev arıyor
Beykoz’daki lüks villasına haciz geldikten sonra Okan Kurt’tan boşanan şarkıcı Demet Akalın’ın, yeni bir kiralık ev aradığı öğrenildi.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Okan Kurt ile tek celsede boşanan Demet Akalın, her şeyi sil baştan yapıyor!
Eski eşinin piyasaya olan borçlarından dolayı ünlü şarkıcının 18 milyon TL’ye kredi çekerek aldığı Beykoz'daki evine haciz gelmiş ve villada bulunan çok sayıda eşya alınmıştı.
Yaşanan tatsız olay sonrası evini değiştirmeye karar veren Akalın, Anadolu Yakası’ndan kendisine yeni bir ev arayışına girdi.