Demet Akalın yeni ev arıyor

Bütün anıları silmek isteyen popçu, ilk olarak geniş ve bahçeli bir ev baktı. Kızı Hira ile birlikte yaşayacakları lüks villaları gezen Demet Akalın, gönlüne göre bir ev bulursa birçok ünlü isimle de komşu olmuş olacak.



