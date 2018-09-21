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  3. 21 Eylül 2018 14:05

Demet Akalın yeni ev arıyor

Beykoz’daki lüks villasına haciz geldikten sonra Okan Kurt’tan boşanan şarkıcı Demet Akalın’ın, yeni bir kiralık ev aradığı öğrenildi.

Demet Akalın yeni ev arıyor

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Okan Kurt ile tek celsede boşanan Demet Akalın, her şeyi sil baştan yapıyor!

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Demet Akalın yeni ev arıyor

Eski eşinin piyasaya olan borçlarından dolayı ünlü şarkıcının 18 milyon TL’ye kredi çekerek aldığı Beykoz'daki evine haciz gelmiş ve villada bulunan çok sayıda eşya alınmıştı.

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Demet Akalın yeni ev arıyor

Yaşanan tatsız olay sonrası evini değiştirmeye karar veren Akalın, Anadolu Yakası’ndan kendisine yeni bir ev arayışına girdi.

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Demet Akalın yeni ev arıyor

Bütün anıları silmek isteyen popçu, ilk olarak geniş ve bahçeli bir ev baktı. Kızı Hira ile birlikte yaşayacakları lüks villaları gezen Demet Akalın, gönlüne göre bir ev bulursa birçok ünlü isimle de komşu olmuş olacak.

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