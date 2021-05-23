Demet Akalın'a gelen yanıt sosyal medyayı salladı

"TÜRKÇE DE YOK"

Akalın da takipçisine, "İngilizce yok" cevabını verdi. Aynı kişi daha sonra ünlü popçunun yanıtına esprili bir şekilde, "Türkçe de yok abla, problem yok" diyerek karşılık verdi. Akalın da takipçisine gülerek, "Bu iyiydi" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı ve takipçisinin mesajlaşması sosyal medyada gündem oldu. Akalın, sık sık yaptığı yazım hatalarıyla gündeme geliyor.