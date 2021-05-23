Demet Akalın'a gelen yanıt sosyal medyayı salladı
Demet Akalın'ın Eurovision Şarkı Yarışması ile ilgili paylaşımına gelen yorum sosyal medyayı salladı.
Bu yıl 65'incisi düzenlenen 'Eurovision Şarkı Yarışması' dün akşam gerçekleşti. Yarışmanın kazananı 'Zitti E Buoni' adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu oldu. Sosyal medyada yarışmayla ilgili binlerce paylaşım yapılırken, bir yorum da popçu Demet Akalın'dan geldi.
MURAT BOZ ÖNERİSİ
Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Akalın, Twitter hesabından meslektaşı Murat Boz'un Eurovision'a gitmesini istediğini dile getirdi. Ünlü popçu, "Murat Boz ne sallardı be... Olalım seneye ya kıskandım ne güzeller" ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Demet Akalın'a, "Abla biz seni görmek istiyoruz orada" diye yazdı.
"TÜRKÇE DE YOK"
Akalın da takipçisine, "İngilizce yok" cevabını verdi. Aynı kişi daha sonra ünlü popçunun yanıtına esprili bir şekilde, "Türkçe de yok abla, problem yok" diyerek karşılık verdi. Akalın da takipçisine gülerek, "Bu iyiydi" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı ve takipçisinin mesajlaşması sosyal medyada gündem oldu. Akalın, sık sık yaptığı yazım hatalarıyla gündeme geliyor.
DEMET AKALIN: ANDREA AFET, DİĞERİ...
ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının galibi belli olmuştu. Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen yarışmada birinciliğe Miss Meksika Andrea Meza (26) layık görülmüştü. Ardından sosyal medyada Andrea ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (21) kıyaslanıştı. Ankete Demet Akalın da katılmıştı. Ünlü şarkıcı, "Andrea afet, diğerine güzel demeye..." yorumunu yapmıştı