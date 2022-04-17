Demet Akalın'dan al haberi! Erdoğan'ın iftarındaki ''müjdeyi'' o verdi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz." ifadelerini kullandı. Davete katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim. Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" dedi.