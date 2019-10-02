Demet'ten Alişan'a: Eskiden daha cimriydin
6 yıl boyunca küs kalan Demet Akalın ve Alişan, 2 .Sayfa programında barışmıştı. Yakın arkadaşlar, eşleriyle birlikte yemekte buluştu.
Demet Akalın ve Alişan'ın küslüğü 6 yıl sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında son bulmuştu.
Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili canlı yayında barışmış kırgınlıklarını geride bırakmıştı. Alişan eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı.
O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan fotoğrafın altına da 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' mesajını yazdı.