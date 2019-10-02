  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ekim 2019 15:00

Demet'ten Alişan'a: Eskiden daha cimriydin

6 yıl boyunca küs kalan Demet Akalın ve Alişan, 2 .Sayfa programında barışmıştı. Yakın arkadaşlar, eşleriyle birlikte yemekte buluştu.

Demet'ten Alişan'a: Eskiden daha cimriydin

Demet Akalın ve Alişan'ın küslüğü 6 yıl sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında son bulmuştu.

1/ 8
Demet'ten Alişan'a: Eskiden daha cimriydin

Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili canlı yayında barışmış kırgınlıklarını geride bırakmıştı. Alişan eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı.

2/ 8
Demet'ten Alişan'a: Eskiden daha cimriydin

O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan fotoğrafın altına da 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' mesajını yazdı.

3/ 8
Demet'ten Alişan'a: Eskiden daha cimriydin

DEMET'TEN CEVAP GECİKMEDİ!

Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın; 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' mesajını yazdı.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM