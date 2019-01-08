Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

Ece Erken bununla da yetinmeyip Akalın'a canlı yayında " İnsanların ekmeğiyle oynadığını biliyorum, insanların namusuyla oynadığını biliyorum, İnsanların şerefiyle oynadığını biliyorum bana yapma! Sen Uçar ailesiyle ilgili 2 ay önce ne iftiralar ne iftiralar attın...Doğruysa çıkacak her şeyi söyledin her şeyi. Şimdide takibe alıp eski dost olduğunu mu söylüyorsun? Yapma Demet Akalın. Tüm Türkiye gerçek yüzünü öğrenmesin yapma. Yapma şarkılarınla gündeme gel. Başkaların ailelerine bulaşma" demişti. Ece Erken'in bu sert açıklamalarından sonra ortalık iyice karıştı.

