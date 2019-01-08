Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı
Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Ece Erken'in Demet Akalın ile ilgili sözleri başına iş açtı. Demet Akalın, ünlü sunucu hakkında tedbir kararı çıkarttı.
Ece Erken, yorumcu olarak görev aldığı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında dün Demet Akalın’a canlı yayınında ateş püskürmüştü. Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu canlı yayında açıklamıştı. Erken eski arkadaşı Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki Whatsapp yazışmaları ifşa etmişti. Ece Erken'in dün yaptığı bu açıklamalarından sonra Demet Akalın'dan hamle geldi.
Eski eşi çocuğunun babası Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'i almak için mahkemeye verdiğini açıklayan Ece Erken, olaya dahil olan Demet Akalın'la ilgili dün mesajlaşmaları ifşa etmiş Demet Akalın’a 'Senin foyanı ortaya çıkarırım, benimle uğraşma' diyerek Akalın’la tüm yazışmalarını canlı yayında tek tek anlatmıştı.
Ece Erken bununla da yetinmeyip Akalın'a canlı yayında " İnsanların ekmeğiyle oynadığını biliyorum, insanların namusuyla oynadığını biliyorum, İnsanların şerefiyle oynadığını biliyorum bana yapma! Sen Uçar ailesiyle ilgili 2 ay önce ne iftiralar ne iftiralar attın...Doğruysa çıkacak her şeyi söyledin her şeyi. Şimdide takibe alıp eski dost olduğunu mu söylüyorsun? Yapma Demet Akalın. Tüm Türkiye gerçek yüzünü öğrenmesin yapma. Yapma şarkılarınla gündeme gel. Başkaların ailelerine bulaşma" demişti. Ece Erken'in bu sert açıklamalarından sonra ortalık iyice karıştı.