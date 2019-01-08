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  3. 08 Ocak 2019 09:32

Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Ece Erken'in Demet Akalın ile ilgili sözleri başına iş açtı. Demet Akalın, ünlü sunucu hakkında tedbir kararı çıkarttı.

Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

Ece Erken, yorumcu olarak görev aldığı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında dün Demet Akalın’a canlı yayınında ateş püskürmüştü. Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu canlı yayında açıklamıştı. Erken eski arkadaşı Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki Whatsapp yazışmaları ifşa etmişti. Ece Erken'in dün yaptığı bu açıklamalarından sonra Demet Akalın'dan hamle geldi.

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Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

Eski eşi çocuğunun babası Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'i almak için mahkemeye verdiğini açıklayan Ece Erken, olaya dahil olan Demet Akalın'la ilgili dün mesajlaşmaları ifşa etmiş Demet Akalın’a 'Senin foyanı ortaya çıkarırım, benimle uğraşma' diyerek Akalın’la tüm yazışmalarını canlı yayında tek tek anlatmıştı.

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Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

Ece Erken bununla da yetinmeyip Akalın'a canlı yayında " İnsanların ekmeğiyle oynadığını biliyorum, insanların namusuyla oynadığını biliyorum, İnsanların şerefiyle oynadığını biliyorum bana yapma! Sen Uçar ailesiyle ilgili 2 ay önce ne iftiralar ne iftiralar attın...Doğruysa çıkacak her şeyi söyledin her şeyi. Şimdide takibe alıp eski dost olduğunu mu söylüyorsun? Yapma Demet Akalın. Tüm Türkiye gerçek yüzünü öğrenmesin yapma. Yapma şarkılarınla gündeme gel. Başkaların ailelerine bulaşma" demişti. Ece Erken'in bu sert açıklamalarından sonra ortalık iyice karıştı.

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Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

Demet Akalın, Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine mahkemeden tedbir kararı çıkarttı. Karara göre Erken bir ay boyunca Akalın'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

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