Demet Akalın'dan ''Ferace giymişsin'' diyen takipçisine ilginç yanıt
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sahne için uzun ve kapalı bir elbise tercih eden Akalın, bir takipçisinden gelen yoruma sert bir yanıt verdi.
Demet Akalın, geçen akşam bir mekânda sahneye çıktı. Hayranlarının karşısına şık çıkmak isteyen Akalın ünlü markanın tasarımı tercih etti. Demet Akalın sahne öncesi kombinini Instagram hesabından paylaştı.
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Demet Akalın'ın uzun siyah ve oldukça bol elbisesi hayranları tarafından beğenilmedi.
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Akalın'ın tepeden tırnağa kapatan elbisesine gelen bir yoruma oldukça şaşırtan bir cevap verdi. Bir takipçisi "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yorumunu yaptı.
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Demet Akalın takipçisinin yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. K... izlemeye değil! Sorry" sözleriyle karşılık verdi.
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