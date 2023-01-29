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  4. Demet Akalın'dan ''Ferace giymişsin'' diyen takipçisine ilginç yanıt

Demet Akalın'dan ''Ferace giymişsin'' diyen takipçisine ilginç yanıt

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sahne için uzun ve kapalı bir elbise tercih eden Akalın, bir takipçisinden gelen yoruma sert bir yanıt verdi.

Demet Akalın'dan ''Ferace giymişsin'' diyen takipçisine ilginç yanıt - Resim: 1

Demet Akalın, geçen akşam bir mekânda sahneye çıktı. Hayranlarının karşısına şık çıkmak isteyen Akalın ünlü markanın tasarımı tercih etti. Demet Akalın sahne öncesi kombinini Instagram hesabından paylaştı.

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Demet Akalın'dan ''Ferace giymişsin'' diyen takipçisine ilginç yanıt - Resim: 2

Demet Akalın'ın uzun siyah ve oldukça bol elbisesi hayranları tarafından beğenilmedi.

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Demet Akalın'dan ''Ferace giymişsin'' diyen takipçisine ilginç yanıt - Resim: 3

Akalın'ın tepeden tırnağa kapatan elbisesine gelen bir yoruma oldukça şaşırtan bir cevap verdi. Bir takipçisi "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yorumunu yaptı.

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Demet Akalın'dan ''Ferace giymişsin'' diyen takipçisine ilginç yanıt - Resim: 4

Demet Akalın takipçisinin yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. K... izlemeye değil! Sorry" sözleriyle karşılık verdi.

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