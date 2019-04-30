Demet Akalın'dan Kerimcan açıklaması: Kocamdan utandım
Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımı magazin dünyasısında da büyük tepki çekti.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paylaşılan müstehcen görüntüler ile bir skandala imza attı.
Şarkıcı Demet Akalın, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan popçu, "Uçağın tuvaletinde öyle çirkin bir görüntüye imza atan bir insanı, evli barklı biri olarak nasıl savunayım?" dedi.