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  3. 30 Nisan 2019 14:46

Demet Akalın'dan Kerimcan açıklaması: Kocamdan utandım

Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımı magazin dünyasısında da büyük tepki çekti.

Demet Akalın'dan Kerimcan açıklaması: Kocamdan utandım

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paylaşılan müstehcen görüntüler ile bir skandala imza attı.

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Demet Akalın'dan Kerimcan açıklaması: Kocamdan utandım

Şarkıcı Demet Akalın, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Demet Akalın'dan Kerimcan açıklaması: Kocamdan utandım

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan popçu, "Uçağın tuvaletinde öyle çirkin bir görüntüye imza atan bir insanı, evli barklı biri olarak nasıl savunayım?" dedi.

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Demet Akalın'dan Kerimcan açıklaması: Kocamdan utandım

"BU OLAY KABUL EDİLEMEZ!"
"Ben ona söylediğimi söyledim; ‘Kimse seni bitiremedi, sen kendini bitireceksin Kerimcan’ dedim. Bu son olay kabul edilemez!"

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