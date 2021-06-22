Demet Akalın'ın ''anlamadık'' tweeti sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı da 24:00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" sözlerine katılmadığı yönünde duruş sergileyen Akalın, "Demek ki neymiş? Müzik ile ilgili virüsün bir alakası yokmuş! O yüzden binlerce insan 1,5 senedir işsiz güçsüz perişan oldu!" tweetini de paylaştı.