Demet Akalın'ın ''anlamadık'' tweeti sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, müzik kısıtlamalarının gece 24 itibariyle sınırlandırılacağına ilişkin açıklamasına verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Temmuz pandemi kısıtlamalarının kaldırılacağı, ancak müzik kısıtlamalarının gece 24 itibariyle sınırlandırılacağına ilişkin açıklamasına Twitter'dan "Anlamadık" diye tepki verdi, TT oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 kısıtlamaları sonrası normalleşme kapsamında müzikle ilgili sınırlamayı gece 24.00'e çekeceklerini açıklamasının ardından "Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok' ifadelerini kullanması sanat dünyasında tepki çekti.
Erdoğan'ın, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'ne denk gelen açıklaması üzerine sosyal medyada "#KusuraBakıyoruz" etiketiyle pek çok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirdi.
Bir tepki de ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter'da Erdoğan'ın kısıtlama açıklamasını paylaşan ve eleştiren paylaşımları retweet ederek "Anlamadık" yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı da 24:00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" sözlerine katılmadığı yönünde duruş sergileyen Akalın, "Demek ki neymiş? Müzik ile ilgili virüsün bir alakası yokmuş! O yüzden binlerce insan 1,5 senedir işsiz güçsüz perişan oldu!" tweetini de paylaştı.