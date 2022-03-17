Demet Akalın'ın kankası Gülşen'e 'kucak' göndermesine tepki yağdı
Demet Akalın'ın, yıllar önce İbo Show'la çekilen mayolu dans videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen'in kucak videosuna gönderme yapması takipçileri tarafından tepki gördü.
Demet Akalın, yıllar önce İbo Show'la çekilen mayolu dans videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen’e gönderme yaparak yanıt verdi: “Kucağa oturmuyorduk!! Hala oturmuyorum.”
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Demet Akalın, yıllar önce İbo Show'la çekilen mayolu dans videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen’e gönderme yaparak yanıt verdi: “Kucağa oturmuyorduk!! Hala oturmuyorum.”
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Eski dans görüntüleriyle gündem olan Demet Akalın, bir takipçisinin yazdığı 'Peki kendisi zamanında böyle giyinip şu an açık giyinenlere sallaması' yorumuna fena patladı.
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İbo Show'daki beyaz mayosunun altına kot pantolon giyerek dans ettiği videolara gelen eleştirel yorumlara, Demet Akalın 'E kucağa oturmuyorduk. Hala oturmuyorum!' diye cevap verdi!
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