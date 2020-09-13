Demet Akalın'ın kızı Hira ölümden döndü
Şarkıcı Demet Akalın'ı korkutan kaza! Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başlarına gelen feci kazayı açıkladı. Demet Akalın'ın kızı Hira evlerinde oldukça ciddi bir kaza atlattı.
Şarkıcı Demet Akalın'ı korkutan kaza! Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başlarına gelen feci kazayı açıkladı. Demet Akalın'ın kızı Hira evlerinde oldukça ciddi bir kaza atlattı.
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı sonrası kazayı ufak sıyırıklarla atlatması derin bir nefes aldırdı.