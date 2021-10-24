Demet Evgar'dan iddialı pozlar
Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren Demet Evgar, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla sosyal medyaya damga vurdu.
Oyunculuğuyla milyonlarca hayranını büyülemeyi başaran Demet Evgar, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vurdu.
Son olarak Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’le başrollerini paylaştığı Alev Alev dizisinde rol alan Demet Evgar’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncu ise yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Bir de üstten bakayım. Bir de yandan, biraz dil, biraz tüy...
Demet Evgar'ın yaptığı paylaşıma, arkadaşlarından yorum yağdı. Melisa Sözen, Gülcan Arslan, Arzum Onan, Suzan Kardeş ve daha birçok ünlü isim, Evgar'ın fotoğrafının altına olumlu emoji ve yorum bıraktı.
58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni, 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve kapanış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı.