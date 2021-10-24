Demet Evgar'dan iddialı pozlar

Son olarak Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’le başrollerini paylaştığı Alev Alev dizisinde rol alan Demet Evgar’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncu ise yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Bir de üstten bakayım. Bir de yandan, biraz dil, biraz tüy...