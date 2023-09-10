Demet Özdemir aşk iddiaları için sessizliğini bozdu
Güzel oyuncu Demet Özdemir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığına dair iddialarla ilgili olarak uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu.
Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı.
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Sete çıkmasına az bir zaman kala tatillerine artık veda eden ünlü oyuncu, magazin muhabirleri ile ayaküstü bir sohbet etti.
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Demet Özdemir'in neredeyse tüm yazı geçirdiği Yunanistan'da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz akşam Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen bir etkinliğe katılan Özdemir DJ Sergio aşkı iddiaları için sessizliğini bozdu.
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