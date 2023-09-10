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Demet Özdemir aşk iddiaları için sessizliğini bozdu

Güzel oyuncu Demet Özdemir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığına dair iddialarla ilgili olarak uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu.

Demet Özdemir aşk iddiaları için sessizliğini bozdu - Resim: 1

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı.

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Demet Özdemir aşk iddiaları için sessizliğini bozdu - Resim: 2

Sete çıkmasına az bir zaman kala tatillerine artık veda eden ünlü oyuncu, magazin muhabirleri ile ayaküstü bir sohbet etti. 

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Demet Özdemir aşk iddiaları için sessizliğini bozdu - Resim: 3

Demet Özdemir'in neredeyse tüm yazı geçirdiği Yunanistan'da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Demet Özdemir aşk iddiaları için sessizliğini bozdu - Resim: 4

Geçtiğimiz akşam Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen bir etkinliğe katılan Özdemir DJ Sergio aşkı iddiaları için sessizliğini bozdu.

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