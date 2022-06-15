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  4. Demet Özdemir cesur dekolte tercihi ile tüm dikkatleri üzerine çekti

Demet Özdemir cesur dekolte tercihi ile tüm dikkatleri üzerine çekti

Güzel oyuncu Demet Özdemir dün gece düzenlenen Disney Plus etkinliğine derin dekoltesi ile damga vurdu.

Demet Özdemir cesur dekolte tercihi ile tüm dikkatleri üzerine çekti - Resim: 1

Oğuzhan Koç ile bu yaz evlilik planı kuran Demet Özdemir yaz sezonunu açtı.

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Demet Özdemir cesur dekolte tercihi ile tüm dikkatleri üzerine çekti - Resim: 2

Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Instagram sayfasından bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Demet Özdemir cesur dekolte tercihi ile tüm dikkatleri üzerine çekti - Resim: 3

Tatil için Çeşme’ye giden Demet Özdemir, bir dijital platformun açılışına katılmak için tatili yarıda kesti.

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Demet Özdemir cesur dekolte tercihi ile tüm dikkatleri üzerine çekti - Resim: 4

Dün gece düzenlenen Disney Plus etkinliğinde şıklığıyla damga vuran güzel oyuncu Demet Özdemir paylaşımlarıyla gözleri üzerine çekti.

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