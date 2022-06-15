Demet Özdemir cesur dekolte tercihi ile tüm dikkatleri üzerine çekti
Güzel oyuncu Demet Özdemir dün gece düzenlenen Disney Plus etkinliğine derin dekoltesi ile damga vurdu.
Oğuzhan Koç ile bu yaz evlilik planı kuran Demet Özdemir yaz sezonunu açtı.
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Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Instagram sayfasından bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Tatil için Çeşme’ye giden Demet Özdemir, bir dijital platformun açılışına katılmak için tatili yarıda kesti.
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Dün gece düzenlenen Disney Plus etkinliğinde şıklığıyla damga vuran güzel oyuncu Demet Özdemir paylaşımlarıyla gözleri üzerine çekti.
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