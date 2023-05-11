Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu
Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini pazartesi günü noktalayan Demet Özdemir'in başrol oynadığı Adım Farah dizisi dün akşam 11. bölümüyle ekrana geldi. Özdemir ve Engin Akyürek'in dizideki yatak sahnesi ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.
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Alkolün etkisiyle Tahir'le tartışan Farah, sorularına cevap bekleyen Tahir'i öptü. Öpüşen çift ardından yatağa düştü. Farah'ın alkollü olduğunu bilen Tahir, "İçkilisin, sabah utanmanı istemem" diyerek kalkıyor.
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Tahir'in odadan çıkmadan geri dönerek Farah'ı öptüğü sahne ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Dizinin Twitter hesabından yayınlanan video saatler içinde 1,5 milyona yakın izlenmeye ulaştı.
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