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  4. Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu - Resim: 1

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini pazartesi günü noktalayan Demet Özdemir'in başrol oynadığı Adım Farah dizisi dün akşam 11. bölümüyle ekrana geldi. Özdemir ve Engin Akyürek'in dizideki yatak sahnesi ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu - Resim: 2

Alkolün etkisiyle Tahir'le tartışan Farah, sorularına cevap bekleyen Tahir'i öptü. Öpüşen çift ardından yatağa düştü. Farah'ın alkollü olduğunu bilen Tahir, "İçkilisin, sabah utanmanı istemem" diyerek kalkıyor. 

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Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu - Resim: 3

Tahir'in odadan çıkmadan geri dönerek Farah'ı öptüğü sahne ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

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Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu - Resim: 4

Dizinin Twitter hesabından yayınlanan video saatler içinde 1,5 milyona yakın izlenmeye ulaştı.

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