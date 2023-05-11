Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in sevişme sahnesi ortalığı kasıp kavurdu

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini pazartesi günü noktalayan Demet Özdemir'in başrol oynadığı Adım Farah dizisi dün akşam 11. bölümüyle ekrana geldi. Özdemir ve Engin Akyürek'in dizideki yatak sahnesi ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.