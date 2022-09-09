Demet Özdemir milyonluk reklam anlaşmasını bakın kime kaptırdı!

Birçok markanın peşinden koştuğu Özdemir, bankadan 6.5 milyon lira isteyince ise anlaşma yatmış! Banka, bunun üzerine Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”la geçtiğimiz sezona damgasını vuran Burcu Biricik’in kapısını çalmış.