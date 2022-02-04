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  4. Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti barıştı mı ?

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti barıştı mı ?

Kısa bir süre önce ayrıldıklarını açıklayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin yeniden birlikte olduğu öne sürüldü.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti barıştı mı ? - Resim: 1

Geçtiğimiz aralık ayında çıktıkları Paris tatilinden sonra ayrılık kararı alan oyuncu Demet Özdemir (29) ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un (36) barıştığı ortaya çıktı. 

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Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti barıştı mı ? - Resim: 2

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Demet ve Oğuzhan, büyük konuşmalarına rağmen barıştı! Yakın arkadaşlarının, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladığı öğrenildi.

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Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti barıştı mı ? - Resim: 3

İkilinin, geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın “hüzünsüz neşe olmaz” sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.

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Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti barıştı mı ? - Resim: 4

Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çiftin, aralarındaki sorunları masaya yatırıp, tamanen çözdükten sonra yeniden el ele kameralar karşısına çıkması bekleniyor.

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