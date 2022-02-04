Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti barıştı mı ?
Kısa bir süre önce ayrıldıklarını açıklayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin yeniden birlikte olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz aralık ayında çıktıkları Paris tatilinden sonra ayrılık kararı alan oyuncu Demet Özdemir (29) ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un (36) barıştığı ortaya çıktı.
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Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Demet ve Oğuzhan, büyük konuşmalarına rağmen barıştı! Yakın arkadaşlarının, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladığı öğrenildi.
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İkilinin, geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın “hüzünsüz neşe olmaz” sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
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Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çiftin, aralarındaki sorunları masaya yatırıp, tamanen çözdükten sonra yeniden el ele kameralar karşısına çıkması bekleniyor.
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