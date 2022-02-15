Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'a ''Evet'' dedi!
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Geçtiğimiz günlerde ayrılan, daha sonra ilişkilerine bir şans daha verme kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden müjdeli haber geldi.
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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti.
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Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyona Sakiler grubu da eşlik etti.
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un Sakiler'in ‘Dünyadan Uzak’ şarkısı eşliğinde yaptığı teklife 'Evet' dedi.
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