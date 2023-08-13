Demet Özdemir tatil pozlarıyla dikkat çekti
Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayından anlaşmalı olarak boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşkan yelken açan Demet Özdemir, tatilin tadını çıkarıyor.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Ünlü çift, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 dakika süren duruşma ile tek celsede boşanmıştı. İkili, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.
AŞKINI İLAN ETTİ
Oğuzhan Koç'u çabuk unutan 31 yaşındaki güzelin, bir süredir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı ve ikiliden 'aşk ilanı' olarak yorumlanan ilk kare geldi. Sürpriz ayrılığın ardından Yunanistan tatiline giden Demet Özdemir, gönlünü Sergio'ya kaptırdı. Mikonos'ta deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, katıldığı bir partide Yunan DJ ile yakınlaştı.
İŞTE O KARE
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, yeni sevgilisi Sergio ve arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafı, 16 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kalp emojisiyle yayınladı.