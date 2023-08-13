Demet Özdemir tatil pozlarıyla dikkat çekti

AŞKINI İLAN ETTİ

Oğuzhan Koç'u çabuk unutan 31 yaşındaki güzelin, bir süredir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı ve ikiliden 'aşk ilanı' olarak yorumlanan ilk kare geldi. Sürpriz ayrılığın ardından Yunanistan tatiline giden Demet Özdemir, gönlünü Sergio'ya kaptırdı. Mikonos'ta deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, katıldığı bir partide Yunan DJ ile yakınlaştı.