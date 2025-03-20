Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ekranlara ''Eşref Rüya'' dizisiyle geri döndü

Eşref, küçüklüğünde gördüğü, adını bile bilmediği o kıza yıllardır unutamadığı bir aşkla bağlıydı. Eşref’in hayatında onu ayakta tutan üç önemli kişi vardı: Gürdal, Müslüm ve Faruk. Eşref’in yanında çalışan Oğuz’un arkalarından iş çevirip polise konuştuğu ortaya çıkınca Eşref ve arkadaşları, ihanetin bedelini ödetmekte tereddüt etmedi.