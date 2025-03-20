Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ekranlara ''Eşref Rüya'' dizisiyle geri döndü
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrol oynadığı Eşref Rüya dizisi, ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.
Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekti.
Dizinin ilk bölümünde Eşref, (Çağatay Ulusoy) yıllardır unutamadığı aşkı Rüya’nın acısını çekerken, Nisan’ın (Demet Özdemir) şarkı söyleyerek okutmaya çalıştığı kardeşiyle başı derde girdi. Nisan ile Eşref’in yolları aksiyonun ortasında kesişirken, yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu.
Eşref, küçüklüğünde gördüğü, adını bile bilmediği o kıza yıllardır unutamadığı bir aşkla bağlıydı. Eşref’in hayatında onu ayakta tutan üç önemli kişi vardı: Gürdal, Müslüm ve Faruk. Eşref’in yanında çalışan Oğuz’un arkalarından iş çevirip polise konuştuğu ortaya çıkınca Eşref ve arkadaşları, ihanetin bedelini ödetmekte tereddüt etmedi.
NİSAN ZOR BİR SEÇİM YAPTI
Nisan, sahneye çıktığı barın mühürlenmesi üzerine işsiz kaldı. Nisan’a bir kötü sürpriz de ev sahibinden geldi. Kirayı ödeyemediği için evden çıkmalarını istedi. Kardeşi Afra’nın okulundan gelen telefonla okul taksitinin ödenmediğini öğrenen Nisan, Afra’nın parayı başka bir şey için harcadığından haberdar oldu.