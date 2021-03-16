Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç o iddialarla alay etti
Geçtiğimiz yılın son günlerinde aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, birlikte geçirdikleri Çeşme tatiliyle ilişkiyi ele vermişti. Birlikte fotoğrafları çekilen çift, aşk yaşadıklarını ilan etmişti.
Geçtiğimiz yılın son günlerinde aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, birlikte geçirdikleri Çeşme tatiliyle ilişkiyi ele vermişti. Birlikte fotoğrafları çekilen çift, aşk yaşadıklarını ilan etmişti.
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Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den ev almıştı. Hatta Özdemir'in süper lüks villasına tüm birikimini yatırdığı iddia edilmişti.
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrolü canlandıran ve Instagram'da 12.5 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in, evinin içini yapmak için ise sponsorların sıraya girdiği öne sürülmüştü.
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Tüm bu iddiaların yanı sıra dün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
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