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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatilde aşka geldi

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Çeşme'de görüntülendi. Plajda romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatilde aşka geldi - Resim: 1

Oyuncu Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti. İki hafta önce de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, kutlama sonrası soluğu tatilde alarak sezonu açmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatilde aşka geldi - Resim: 2

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Özdemir ve Koç, önceki gün Çeşme'deki bir plajda görüntülendi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatilde aşka geldi - Resim: 3

Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Özdemir ve Koç, bir ara romantik anlar yaşadı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatilde aşka geldi - Resim: 4

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.

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