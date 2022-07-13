Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatilde aşka geldi
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Çeşme'de görüntülendi. Plajda romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Oyuncu Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti. İki hafta önce de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, kutlama sonrası soluğu tatilde alarak sezonu açmıştı.
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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Özdemir ve Koç, önceki gün Çeşme'deki bir plajda görüntülendi.
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Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Özdemir ve Koç, bir ara romantik anlar yaşadı.
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Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.
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