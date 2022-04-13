Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan ''düğün açıklaması: Vallahi yasak
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti bir mekan çıkışında görüntülenirken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Demet Özdemir, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barıştığı Oğuzhan Koç'tan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almış, ünlü şarkıcıya 'Evet' yanıtını vermişti.
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Aşklarına ikinci şansı verdikten sonra neşeleri bir hayli yerinde olan çift, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
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Albüm hazırlıklarının devam ettiğini belirten Oğuzhan Koç, "Havaların düzelmesi şart, baharı bekliyoruz. Çünkü çok neşeli şarkılar olacak" dedi.
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Nikâh masasına oturmaya hazırlanan sevgililer, "Düğün törenlerinin dört gün süreceği" yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi.
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