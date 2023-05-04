Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi belli oldu
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in evliliği kısa sürdü. 28 Ağustos 2022'de nikah masasına oturan ünlü çift ayrılmaya karar verdi. Özdemir ve Koç'un boşanma davasıyla ilgili detaylar belli oldu.
Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak ikili, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak. Çift haklarında çıkan ihanet iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.
"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK"
Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullanıştı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. Sarıyer'de bir otelde düzenlenen düğüne çok sayıda ünlü isim katılmıştı.