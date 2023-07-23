Demet Özdemir Yunanistan'da paylaştı, Türkiye'de olay oldu
Kısa bir süre önce Yunanistan'dan ev aldığı ortaya çıkan ekranların güzel ismi Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı tatil paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor.
Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç ile olan evliliğini noktalayan güzel oyuncu Demet Özdemir boşanma sürecini Yunanistan tatiliyle atlatma kararı almıştı.
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Yunanistan'a sadece tatil için gitmediği, Yunanistan'dan ev almasıyla ortaya çıkan Demet Özdemir sosyal medyadan da dikkat çeken paylaşımlara imzasını attı.
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Özdemir sosyal medya hesabından yayımladığı son fotoğrafına da, "Turist değil yerliyim" notunu düştü.
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