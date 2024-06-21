Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf
Oğuzhan Koç ile kısa süreli evliliği magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Demet Özdemir'den aşk hayatına dair dikkat çeken bir itiraf geldi.
Demet Özdemir, 2022 yılında nikâh masasında oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini anlaşmalı olarak noktalamıştı. Çiftin ayrılığı günlerce konuşulmuştu.
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Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı 'Empati' programının bu haftaki konuğu oyuncu Demet Özdemir oldu.
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Taylan'ın "Aşk ne demek? Yani çok tanımı var, sana göre ne? Senin sevdiğin bir tarifi var mı, kolayına gelen?" sorusuna Özdemir şu yanıtı verdi:
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"Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an... Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, tamamen enerjisel ve kimyasal bir şey aşk... "
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