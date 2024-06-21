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Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf

Oğuzhan Koç ile kısa süreli evliliği magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Demet Özdemir'den aşk hayatına dair dikkat çeken bir itiraf geldi.

Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf - Resim: 1

Demet Özdemir, 2022 yılında nikâh masasında oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini anlaşmalı olarak noktalamıştı. Çiftin ayrılığı günlerce konuşulmuştu.

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Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf - Resim: 2

Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı 'Empati' programının bu haftaki konuğu oyuncu Demet Özdemir oldu.

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Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf - Resim: 3

Taylan'ın "Aşk ne demek? Yani çok tanımı var, sana göre ne? Senin sevdiğin bir tarifi var mı, kolayına gelen?" sorusuna Özdemir şu yanıtı verdi:

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Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf - Resim: 4

"Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an... Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, tamamen enerjisel ve kimyasal bir şey aşk... "

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