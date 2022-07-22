Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a ''milyonluk'' düğün hediyesi
Güzel oyuncu Demet Özdemir, uzun süredir şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikteliğini sürdürürken, sevgilisine aldığı hediye ile gündeme geldi.
Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.
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Magazin kulislerinde konuşulan dedikoduya göre çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine de ayrı özeniyor
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Demet Özdemir, müstakbel eşine Audemars Piguet’in Royal Oak serisinden bir saat seçmiş.
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Güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan saat, Hollywood yıldızlarının saati olarak biliniyor ve Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunu süslüyor.
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