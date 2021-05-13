Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik kutlama
Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, son paylaşımında Oğuzhan Koç'un doğum gününü kutladı.
Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, son paylaşımında Oğuzhan Koç'un doğum gününü kutladı.
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Güzel oyuncu, bugün 36 yaşına basan ünlü şarkıcıyı öpücüklere boğdu. Özdemir, paylaşımına; "İyi ki doğdun. Hep gül, hep eğlen" notunu düştü.
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Sevgilisinin bu jestini karşılıksız bırakmayan Koç ise o kareyi kendi hesabından da paylaşarak "Seninle" diye yanıt verdi.
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Sık sık magazin gündeminde yer alan çiftten Oğzuhan Koç'un annesi Kıymet Koç da oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başlamıştı. Hatta Kıymet Hanım'ın, ünlü oyuncu ile yemekte buluşmak istediği de iddia edilmişti.
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