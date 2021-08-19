Demet Özdemir'den sosyal medyayı sallayan pozlar
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Demet Özdemir, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bir kez daha magazin gündemine oturdu.
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Bu yazın en çok konuşulan isimlerinden olan Özdemir, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in paylaşımına beğeni yağdı.
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İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafları…
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